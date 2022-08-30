В Совфеде просят выделить из бюджета 39 млрд рублей на покупку вертолетов

Министерство промышленности и торговли может предусмотреть в бюджете на 2023-2025 годы 39 млрд руб. на субсидирование покупки новых гражданских вертолетов.

С такой просьбой в ведомство обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Копия письма, направленного вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Количество машин, сдаваемых в утилизацию в этот период, составит 240 штук.

Сенатор считает, что одной из главных мер по обновлению вертолетного парка может стать внедрение программы утилизационного гранта. Субсидирование эксплуатантов по программе утилизационного предполагает выплату субсидии за утилизацию старой машины в размере до 200 млн руб. с последующим ее перечислением в счет аванса за новый вертолет. При этом на эти новые вертолеты предлагается накладывать ограничение в виде запрета на перепродажу в другие страны в течение минимум 10 лет.

Как следует из документа, обновление вертолетного парка и стимулирования рынка вертолетных услуг позволит повысить транспортную связанность регионов и обеспечить безопасность вертолетных перевозок.

Также Кутепов предложил приобрести 127 медицинских вертолетов за счет дополнительного финансирования из средств Фонда национального благосостояния в объеме 94 млрд руб. сверх текущих предусмотренных лимитов. Период поставки новой техники - 2024-2027 годы, сообщает ТАСС.