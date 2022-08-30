30 Августа 2022
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лаборатория для проведения пцр-диагностики госпиталь гувд свердловской области (2007) | Фото: Накануне.RU

СМИ: пациенты пожаловались в Минздрав на требование сдавать ПЦР-тесты за свой счет

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился в Министерство здравоохранения России с просьбой повлиять на медицинские организации, которые при плановой госпитализации требуют результаты ПЦР-теста на COVID-19, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по программе Обязательного медицинского страхования.

Об этом говорится в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко от сопредседателей ВСП Яна Власова и Юриа Жулева.

По данным Минздрава, такое требование классифицируется как необоснованный отказ в оказании медпомощи. Однако в союзе утверждают, что пациенты по-прежнему вынуждены делать анализы за свой счет, и не рискуют жаловаться в вышестоящие инстанции, так как боятся испортить отношения с медработниками или вовсе получить отказ в госпитализации.

Союз пациентов отмечает, что больше всего от незаконных требований страдают россияне с хроническими инвалидизирующими заболеваниями. Им нужны неоднократные госпитализации для курсовых многолетних лечений, поэтому регулярное тестирование стоимостью примерно 2 тыс. руб. значительно обременяет их бюджет. 

Так, на сайте Больницы скорой помощи Томска среди перечня документов для плановой госпитализации отдельно выделен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 давностью не менее 48 часов.

На сайте челябинского Областного перинатального центра говорится, что "в целях профилактики заносов и распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с приказами Минздрава области все пациенты при плановой госпитализации должны предъявлять результаты обследования методом ПЦР на COVID-19". Отмечается, что обследование должно проводиться по месту жительства, однако возможность сдать тест по полису ОМС не оговаривается.

Telegram-канал перинатального центра Краевой клинической больницы №2 Краснодара сообщил, что в случае не только плановой, но и экстренной госпитализации беременные женщины должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

На сайте Детской инфекционной клинической больницы №6 Москвы предупреждают, что для плановой госпитализации по-прежнему необходим ПЦР-тест. Его предлагается сделать за 24 часа до госпитализации в приемном отделении больницы по предварительной записи и по страховому полису, сообщает "Коммерсант".

Теги: ПЦР-тесты, коронавирус, больницы



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