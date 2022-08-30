Продавцы предлагают оплатить предзаказ iPhone 14 еще до презентации

За оформление предзаказа на новый iPhone 14 до его официальной премьеры придется заплатить 50 тыс. руб.

За такую сумму "М.Видео-Эльдорадо" предлагает покупателям купить сертификат на покупку гаджета в первоочередном порядке. Точную цену и срок поставки смартфона, который не будут официально ввозить в Россию после презентации, ритейлер обещает уточнить позже.

Предзаказ на iPhone 14 обещает открыть и один из конкурентов "М. Видео-Эльдорадо", однако уже после презентации, которая состоится 7 сентября.

По словам экспертов, такой предзаказ "кота в мешке" — уникальное явление. Он нужен, чтобы определить спрос на новый аппарат и объем необходимых закупок по параллельному импорту.

По предварительной информации, Apple откажется от модели с приставкой Mini. Вместо нее линейку базовых iPhone пополнит более крупная модель iPhone 14 Max с экраном 6,7 дюйма, в дополнение к iPhone 14 с 6,1-дюймовым дисплеем.

Кроме того, Pro избавятся от крупного выреза ("челки") в верхней части экрана, в котором располагались фронтальная камера и датчики для сканирования лица. Вместо нее будет два небольших отверстия — круглое для фронтальной камеры и вытянутое с сенсорами Face ID.

Также ожидается, что стоить новые аппараты будут дороже аналогичных гаджетов 13-й серии — в частности, цена iPhone 14 Pro может составить $1099, Pro Max — $1199, сообщают "Известия".

17 августа стало известно, что Apple переносит производство Apple watch и компьютеров Mac во Вьетнам в рамках своего плана диверсификации цепочки поставок. Это сообщение, опубликованное японским изданием Nikkey Asia, пока не получило официального подтверждения. Однако и больших сомнений оно не вызывает — во Вьетнаме уже производятся такие продукты Apple как некоторые iPad и AirPods.