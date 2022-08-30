В России хотят увеличить маткапитал

Программу материнского капитала в России предлагают сделать бессрочной.

Размер выплаты на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. руб. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн руб.

Соответствующий проект закона 30 августа намерена внести в Госдуму группа депутатов от "Справедливой России". По словам авторов инициативы, это необходимо из-за невысоких демографических показателей в РФ.

Идею поддержали в профильном комитете и в других фракциях. Эксперты считают, что повышать размер маткапитала необходимо, но вместе с этим нужно и расширять цели его использования.

Как заявил один из авторов инициативы, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В 2022 случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года, сообщают "Известия".

Напомним, в июне 2022 года в России родилось 112 тыс. детей, что почти на 10% меньше, чем в июне прошлого года. Таким образом рождаемость ставит новые антирекорды.