30 Августа 2022
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Общество В России
Многодетная семья (2022) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первые российские матери-героини получат награды осенью

Первые ордена матерям-героиням в России будут вручены в текущем году.

В настоящее время подготовлено 20 комплектов наград, заявила председатель Объединения многодетных семей Москвы, бывший депутат Госдумы Наталья Карпович. В конце мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам она обратилась к главе государства с просьбой вернуть это звание, которое присваивалось в СССР с 1944 по 1991 год.

Как сообщил представитель Минтруда, решение о награждении принимается президентом на основании предложения комиссии при главе государства по госнаградам, сообщают "Ведомости".

Напомним, российский президент Владимир Путин возродил звание "Мать-героиня". "Мать-герония" может получить от государства 1 млн руб.

Теги: мать-героиня, дети



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