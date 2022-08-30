Глава Минвостокразвития: Россия должна пойти по путь по канонам Сунь Цзы

России, которая после введения санкций оказалась "в эпицентре разлома мира", нужно пойти восточным путем — по канонам генерала и философа, автора трактата о военной стратегии "Искусство войны" Сунь Цзы, который жил в Древнем Китае.

Как считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, данный путь будет не прямым и быстрым, а долгим и последовательным, но успешным: "Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб — взять у Китая все, чего нам не хватает, или быстрее других изобрести квантовый компьютер", - заявил министр.

По его словам, это кампания на несколько поколений. Чекунков отмечает, что у РФ есть все для того, чтобы преодолеть трудности и выйти на высокие темпы экономического роста, не отстать в технологическом развитии и занимать достойное место в сложном меняющемся мире. "Разворот на Восток должен происходить не просто за счет смены партнеров, а за счет смены парадигмы", — заявил глава ведомства.

По его словам, чтобы одержать первую победу, необходим быстрый экономический рост, которого можно достичь за счет наращивания объема инвестиций. "Россию пугали, что она может стать "сырьевым придатком", а она стала "экспортной супердержавой", считает министр. Он напомнил, что в стране проживает только 1,8% населения мира, но это не мешает России производить 17% мирового газа, 12% нефти, 11% никеля, 9% золота, 30% алмазов, 11% пшеницы и т.д.

Чекункова отметил, что форсированное развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики и создание новых транспортных коридоров, прежде всего Северного морского пути, для экспорта этих ресурсов даст толчок российской экономике. Масштабные инвестиции в строительство жилья и инфраструктуры, реновация городов, помимо экономического стимула, повысят качество жизни людей.

Третий, и главный вектор для победы именно в технологическом развитии — инвестиции в образование. Глава Минвостокразвития считает, что средства, заработанные от беспрецедентно высоких цен на природные ресурсы можно грамотно вложить только одним способом — заложив базу на десятилетия для подготовки "людей будущего". Для этого на Дальний Восток будут привлекаться на ротационной основе лучшие преподаватели страны, и запускаться совместные программы с ведущими федеральными вузами, а также вкладывается серьезный ресурс и в развитие управленческих команд, сообщает РБК.