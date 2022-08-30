Ялтинский экономический форум вновь перенесен

Ялтинский международный экономический форум в 2022 году не состоится.

Он перенесен еще на год, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он напомнил, что ранее мероприятие уже дважды переносили из-за эпидемии COVID-19, сообщает ТАСС.

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году в нем приняли участие более 4,5 тыс. человек, в том числе - 807 иностранных делегатов. Было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей.

В 2020 и 2021 годах форум не состоялся из-за пандемии.