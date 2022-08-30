30 Августа 2022
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Экономика В России
аэропорт сочи (2008) | Фото: Накануне.RU

Российским авиакомпаниям разрешили выполнять короткие рейсы в Сочи и Турцию

В результате совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения, на котором обсуждалась возможность российским авиакомпаниям сокращать время полетов в Сочи и Турцию за счет использования части закрытого воздушного пространства на юге России, перевозчикам разъяснили, что открытый коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую из сторон.

Коридором могут пользоваться только компании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Остальные рейсы, свыше этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по действующей схеме, через воздушное пространство Казахстана.

Короткие рейсы начнут выполняться с 00:00 30 августа, сообщает РБК.

Напомним, добираться до Сочи станет быстрее на 10–20 минут. По другим данным, полет сократится на 35 минут.

Теги: рейсы, авиация, Сочи, Турция



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