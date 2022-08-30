Российским авиакомпаниям разрешили выполнять короткие рейсы в Сочи и Турцию

В результате совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения, на котором обсуждалась возможность российским авиакомпаниям сокращать время полетов в Сочи и Турцию за счет использования части закрытого воздушного пространства на юге России, перевозчикам разъяснили, что открытый коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую из сторон.

Коридором могут пользоваться только компании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Остальные рейсы, свыше этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по действующей схеме, через воздушное пространство Казахстана.

Короткие рейсы начнут выполняться с 00:00 30 августа, сообщает РБК.

Напомним, добираться до Сочи станет быстрее на 10–20 минут. По другим данным, полет сократится на 35 минут.