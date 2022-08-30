30 Августа 2022
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Экономика В России
Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Кабмин РФ разрешил S7 вернуть два Boeing 737-8 MAX лизингодателю

Российское правительство разрешило компании "Глобус" ("дочка" S7) вернуть лизингодателю два Boeing 737-8 MAX.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Компания должна до конца текущего года вывезли лайнеры в Турцию, которая выбрана как наиболее удобная точка для передачи, сообщают "Ведомости".

Ранее S7 Airlines и Airbridgeсargo (входит в ГК "Волга-Днепр") подали в Минтранс России ходатайство о возвращении своих лайнеров лизингодателям. S7 Airlines намерена вернуть 737-8 МАХ из-за "отсутствия сертификата типа В РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации". Airbridgecargo хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся сейчас в московском аэропорту "Шереметьево".

Напомним, группа "Волга-Днепр" Алексея Исайкина сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", выполнявших полеты на лайнерах Boeing.

Теги: S7, 737-8 MAX, авиация



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