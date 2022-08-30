К Дню знаний готовы - школы и учителя Нижневартовска встретят учеников 1 сентября во всеоружии

В новом учебном году за парты в школах Нижневартовска впервые сядут 4100 первоклассников. Как сообщила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская, в 2022-2023 учебном году на территории города в 34 муниципальных общеобразовательных организациях всего будут обучаться 37 454 учащихся, что на 1 179 человек больше, чем в прошлом учебном году.

В преддверии начала учебного года педагоги Нижневартовска провели традиционное августовское совещание. Оно состоялось на базе Лицея №1 им. А.С. Пушкина, который создавался в рамках реализации национального проекта «Образование». Отметим, на данный момент это самое крупное и современное учебное заведение среднего образования не только в столице Самотлора, но и в Югре.

В программе совещания было пленарное заседание, работа стратегических сессий и выставки, посвященной образовательным услугам высших и средне-специальных учебных заведений, также компаниями города были представлено современное образовательное оборудование.

"Был рад выступить с докладом о развитии города, вручить награды работникам сферы образования и лично поздравить с наступающим новым учебным годом. Уверен, он будет успешным как для учеников, так и для учителей!", - сообщил в своем телеграмм-канале глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Глава города отметил, что сегодня перед педагогами стоит задача – воспитать новое поколение, способное отвечать на вызовы XXI века.

"Для этого мы должны создавать все условия. Сейчас в 25 квартале возводится школа на 1125 учащихся. Там завершаются работы по монтажу электрики, вентиляционного оборудования, облицовке фасада. Началась поставка компьютеров и интерактивных досок. Идет комплектование мебелью. В здании будет две учебные зоны – для начальной школы и ребят с 5-го по 11-й классы. Предусмотрен бассейн, малый и большой спортивные залы, хореографический и актовый залы, лаборатории, классы робототехники и музыки. Добавлю, что в новой школе будет создана универсальная безбарьерная среда. В 2023 году объект должен быть введен в эксплуатацию", – сообщил во время заседания глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Школу, о которой говорил глава Нижневартовска, строят в рамках концессионного соглашения. Югра стала первым российским регионом, заключившим подобное соглашение по строительству школ, реализуя инициативу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой.

Строящаяся в Нижневартовске школа весьма востребована, поскольку в новых микрорайонах города проживает много семей с детьми. Специалисты департамента образования администрации города уже в ближайшее время начнут формировать кадровый резерв педагогических работников и руководства учреждения.

«Подбором штата учителей будет заниматься руководитель образовательной организации. Сейчас кандидатуры на должность директора школы подобраны, они проходят согласование. Коллектив школы – это примерно 160 человек. Каждое новое образовательное учреждение решает еще одну задачу – трудоустройство молодых педагогов, учителей, в которых есть дефицит. В частности, есть потребность в педагогах по математике, информатике, физике, химии. Поэтому занимаемся поиском педагогов», - рассказал заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска Дмитрий Котов.

Важно отметить, что в Нижневартовске для молодых педагогов, в частности, иногородних есть льготы на проживание в так называемых доходных домах. Как раз недалеко от строящейся школы расположен такой недавно построенный дом. По поручению главы города Дмитрия Кощенко специалисты департамента по социальной политике и департамента образования администрации города определили профиль будущей школы. Учреждение будет с экологическим профилем. Школу укомплектуют современным оборудованием. Завершить объект планируется в первом квартале следующего года.

А пока нижневартовские педагоги в рамках августовского совещания смогли посетить информационно-методическую выставку, ознакомиться и оценить современное оборудование для дошкольных и общеобразовательных учреждений, предназначенное для проведения интерактивных уроков и практических опытов, учебную и методическую литературу.

Исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Светлана Князева, выступая на августовском педагогическом совещании, подчеркнула, что с 1 сентября вступают в силу обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования, которые регламентируют возможность обучения по индивидуальным образовательным программам, школьники смогут активнее заниматься наукой, проводить исследования.

«В новом учебном году нас ожидают несколько нововведений. Во-первых, в каждой школе будет исполняться гимн Российской Федерации в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Во-вторых, совершенствуется работа классных руководителей. С 5 сентября во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим современных школьников: патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология. В-третьих, в общеобразовательных организациях появятся советники директора по воспитанию. Перед ними поставлена задача – стать настоящими помощниками, наставниками и воспитателями, истинными лидерами в организации работы классных руководителей», – рассказала исполняющий обязанности директора департамента образования администрации Нижневартовска Светлана Князева.

Кстати, первая торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна состоялась еще в мае в средней школе №23 города Нижневартовска с углубленным изучением иностранных языков. А с 1 сентября это будет уже общегородской традицией.

Конкретно для школ столицы Самотлора будет и еще одно новшество в стартующем учебном году - новые учебники. За два летних месяца школы города получили около 18 тысяч новых учебников и учебных пособий и поставки продолжаются.

В центре развития образования города сообщили, что заявки на обновление литературы поступили из 34 образовательных организаций. В большинстве школ требовались учебники для 2-4 и 6-11 классов. На данный момент между учреждениями (в соответствии с заказом) распределено 80% запланированного обновления (всего 17 784 экземпляра, в том числе 924 учебника – версия для слабовидящих обучающихся). Учебники и учебные пособия приобретены за счет средств окружного бюджета на сумму более 10 миллионов рублей.

«В этом году впервые было закуплено учебное пособие «Кибербезопасность» для обучающихся 6-9 классов. Оно будет востребовано во внеурочной деятельности. Курс направлен на повышение цифровой грамотности школьников. Он поможет детям познакомиться с разными возможностями Интернета, научиться вовремя распознавать онлайн-риски (технические, коммуникационные, риск интернет-зависимости), в также успешно защищать свои персональные данные», - рассказала директор МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» Яна Хисамутдинова.

Еще одна новинка - пособие «Основы предпринимательства». Ученики 10-11 классов познакомятся с основами маркетинга, научатся анализировать основные показатели деятельности предприятия. Кроме теории, книга содержит тестовые задания.

Новые учебники, обновленные классы и школьные рекреации - это уже традиционная подготовка к началу учебного года. Лето 2022 года не стало исключением. На состоявшемся в августе заседании Совета при губернаторе ХМАО-Югры по развитию местного самоуправления, которое было посвящено как раз готовности системы образования к 1 сентября, Дмитрий Кощенко доложил, что в рамках подготовки образовательных организаций Нижневартовска к новому учебному году осуществлен целый комплекс мероприятий.

"Проведен капитальный ремонт кровли и кирпичной кладки зданий в 4 образовательных организациях; ремонт спортивного зала и стен в двух школах; сантехнические и вентиляционные работы в семи образовательных организациях и другие. Образовательные организации активно работают на повышение своей энергетической эффективности. Так, например, в рамках энергосервисных контрактов производится замена старых ламп дневного освещения на новые светодиодные. При использовании современных технологий расходы на оплату электроэнергии снижаются", – сказал глава Нижневартовска.

Во время заседания Совета было отмечено, что во всех школах Югры ученикам начальных классов предоставят бесплатное горячее питание. Также с 1 сентября в общеобразовательных организациях начнет работать автоматизированный модуль «Школьное питание» на региональной платформе ГИС «Образование Югры», что позволит родителям контролировать условия предоставления питания, производить его оплату, контролировать варианты меню.

Кстати, в школах Нижневартовска уже опробован опыт организации контроля питания школьников с участием представителей родительской общественности. Этот вопрос включен в план работы Управляющих советов. Причем, участвовать в проверках могут не только члены советов, но и любой родитель. Надо только сообщить о своем желании директору школы и при условии соблюдения пропускного и санитарного режима родители допускаются в обеденный зал школьной столовой для проведения мероприятий родительского контроля. Как правило, такие проверочные мероприятия проводятся не реже раза в месяц.

Но главное, конечно, в учебном процессе - это получение знаний. Для этого в школах столицы Самотлора все подготовлено. Педагогический состав городского образования работает над совершенствованием процесса обучения постоянно. Возможности обмена опытом, ознакомления с лучшими практиками обучения были в центре внимания, например, на традиционном форуме «Образование – обществу», который прошел во Дворце искусств в апреле этого года. Форум собрал учителей, руководителей школ, специалистов сфер культуры и спорта, педагогов среднего профессионального и высшего образования, родительскую общественность, депутатов, СМИ, специалистов администрации города.

В своем выступлении на форуме глава города Дмитрий Кощенко отметил, что мастерство нижневартовских педагогов позволяет достойно отвечать на вызовы современности.

«Успех каждого ребенка воспринимаем как общую победу. В 2021 году 156 учеников девятых классов получили аттестат с отличием. Это лучший результат в Югре. В этом году победителем регионального этапа конкурса «Педагог года Югры» в номинации «Сердце отдаю детям» стала педагог дополнительного образования центра детского творчества Оксана Викторовна Шарафутдинова. И это лишь часть успехов в сфере образования», – подчеркнул Дмитрий Кощенко.

Кстати, в 2022 году 128 юношей и девушек - выпускников школ города стали полными отличниками. «Вы окончили школу в юбилейный для Нижневартовска год. Я считаю, что это особая ответственность, и вы уже с ней достойно справляетесь. Золотые медали, заработанные годами напряженной учебы, тому подтверждение. Какой бы путь вы ни выбрали, всегда помните, откуда он начинался: родной дом, школу, учителей, одноклассников, любимый город. Получайте профессию и возвращайтесь в Нижневартовск – трудиться, воплощать мечты и просто быть счастливыми!», - напутствовал юных вартовчан глава города.

А уже 1 сентября отдохнувшие и оздоровившиеся школьники и школьницы Нижневартовска начнут учебный процесс, который принесет новые достижения, отличные оценки и, главное, надежные знания. Стоит упомянуть, что возможность отдохнуть и оздоровиться этим летом в городе была организована масштабно и разнообразно. На территории города Нижневартовска в период летних каникул действовало 60 лагерей с охватом более 6000 детей. Для сравнения: в 2021 году работало 46 лагерей дневного пребывания детей, охватом 5000 юных жителей. Работа в городских лагерях отдыха была организована по тематическим программам.

Но теперь лето позади и в каждой семье, где есть школьник или школьница, царят суета и хлопоты по сбору всего необходимого для учебного года. Хлопоты, конечно, радостные, но есть семьи, для которых собрать ребенка в школу - вопрос серьезный с точки зрения затрат. Буквально накануне начала учебного года в Нижневартовске состоялась акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой помощь получили дети из малообеспеченных и многодетных семей. И была оказана поддержка гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

В акции приняли участие глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат Думы ХМАО – Югры Наталья Западнова. В пункте временного пребывания, развернутого в Нижневартовске, сейчас проживает 21 семья (48 человек из которых 11 – дети школьного возраста). С ними регулярно встречаются представители федеральных структур, администрации города и работники социальной службы.

«Все дети школьного возраста, которые проживают в пункте временного пребывания, с 1 сентября пойдут в школу. Этот вопрос уже решен. Наша задача создать необходимые условия для того, чтобы дети и взрослые адаптировались к жизни», – сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Во время встречи с гражданами, прибывшими с территории Луганской и Донецкой Народных Республик, детям вручили рюкзаки с набором школьных принадлежностей и игрушки.

Итак, школьные классы отремонтированы и снабжены всем необходимым, учебники обновлены, педагоги провели предваряющий начало учебного процесса августовский педсовет - к Дню знаний и началу учебного года в Нижневартовске все готово.