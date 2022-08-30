30 Августа 2022
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
школа, 1 сентября, банер, день знаний (2018) | Фото:Накануне.RU

К Дню знаний готовы - школы и учителя Нижневартовска встретят учеников 1 сентября во всеоружии

В новом учебном году за парты в школах Нижневартовска впервые сядут 4100 первоклассников. Как сообщила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская, в 2022-2023 учебном году на территории города в 34 муниципальных общеобразовательных организациях всего будут обучаться 37 454 учащихся, что на 1 179 человек больше, чем в прошлом учебном году.

школа класс 1 сентября(2006)|Фото: www.admhmao.ru

В преддверии начала учебного года педагоги Нижневартовска провели традиционное августовское совещание. Оно состоялось на базе Лицея №1 им. А.С. Пушкина, который создавался в рамках реализации национального проекта «Образование». Отметим, на данный момент это самое крупное и современное учебное заведение среднего образования не только в столице Самотлора, но и в Югре.

Лицей им. Пушкина в Нижневартовске(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В программе совещания было пленарное заседание, работа стратегических сессий и выставки, посвященной образовательным услугам высших и средне-специальных учебных заведений, также компаниями города были представлено современное образовательное оборудование.

учебные пособия, физика, учебный процесс(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Был рад выступить с докладом о развитии города, вручить награды работникам сферы образования и лично поздравить с наступающим новым учебным годом. Уверен, он будет успешным как для учеников, так и для учителей!", - сообщил в своем телеграмм-канале глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

дмитрий кощенко(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Глава города отметил, что сегодня перед педагогами стоит задача – воспитать новое поколение, способное отвечать на вызовы XXI века.

"Для этого мы должны создавать все условия. Сейчас в 25 квартале возводится школа на 1125 учащихся. Там завершаются работы по монтажу электрики, вентиляционного оборудования, облицовке фасада. Началась поставка компьютеров и интерактивных досок. Идет комплектование мебелью. В здании будет две учебные зоны – для начальной школы и ребят с 5-го по 11-й классы. Предусмотрен бассейн, малый и большой спортивные залы, хореографический и актовый залы, лаборатории, классы робототехники и музыки. Добавлю, что в новой школе будет создана универсальная безбарьерная среда. В 2023 году объект должен быть введен в эксплуатацию", – сообщил во время заседания глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

дмитрий кощенко(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Школу, о которой говорил глава Нижневартовска, строят в рамках концессионного соглашения. Югра стала первым российским регионом, заключившим подобное соглашение по строительству школ, реализуя инициативу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой.

стройка, школа, нацпроект, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Строящаяся в Нижневартовске школа весьма востребована, поскольку в новых микрорайонах города проживает много семей с детьми. Специалисты департамента образования администрации города уже в ближайшее время начнут формировать кадровый резерв педагогических работников и руководства учреждения.

«Подбором штата учителей будет заниматься руководитель образовательной организации. Сейчас кандидатуры на должность директора школы подобраны, они проходят согласование. Коллектив школы – это примерно 160 человек. Каждое новое образовательное учреждение решает еще одну задачу – трудоустройство молодых педагогов, учителей, в которых есть дефицит. В частности, есть потребность в педагогах по математике, информатике, физике, химии. Поэтому занимаемся поиском педагогов», - рассказал заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска Дмитрий Котов.

Важно отметить, что в Нижневартовске для молодых педагогов, в частности, иногородних есть льготы на проживание в так называемых доходных домах. Как раз недалеко от строящейся школы расположен такой недавно построенный дом. По поручению главы города Дмитрия Кощенко специалисты департамента по социальной политике и департамента образования администрации города определили профиль будущей школы. Учреждение будет с экологическим профилем. Школу укомплектуют современным оборудованием. Завершить объект планируется в первом квартале следующего года.

парты, класс, школа, учебный год(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

А пока нижневартовские педагоги в рамках августовского совещания смогли посетить информационно-методическую выставку, ознакомиться и оценить современное оборудование для дошкольных и общеобразовательных учреждений, предназначенное для проведения интерактивных уроков и практических опытов, учебную и методическую литературу.

Исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Светлана Князева, выступая на августовском педагогическом совещании, подчеркнула, что с 1 сентября вступают в силу обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования, которые регламентируют возможность обучения по индивидуальным образовательным программам, школьники смогут активнее заниматься наукой, проводить исследования.

«В новом учебном году нас ожидают несколько нововведений. Во-первых, в каждой школе будет исполняться гимн Российской Федерации в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Во-вторых, совершенствуется работа классных руководителей. С 5 сентября во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим современных школьников: патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология. В-третьих, в общеобразовательных организациях появятся советники директора по воспитанию. Перед ними поставлена задача – стать настоящими помощниками, наставниками и воспитателями, истинными лидерами в организации работы классных руководителей», – рассказала исполняющий обязанности директора департамента образования администрации Нижневартовска Светлана Князева.

светлана князева, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кстати, первая торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна состоялась еще в мае в средней школе №23 города Нижневартовска с углубленным изучением иностранных языков. А с 1 сентября это будет уже общегородской традицией.

Юнармия(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Конкретно для школ столицы Самотлора будет и еще одно новшество в стартующем учебном году - новые учебники. За два летних месяца школы города получили около 18 тысяч новых учебников и учебных пособий и поставки продолжаются.

В центре развития образования города сообщили, что заявки на обновление литературы поступили из 34 образовательных организаций. В большинстве школ требовались учебники для 2-4 и 6-11 классов. На данный момент между учреждениями (в соответствии с заказом) распределено 80% запланированного обновления (всего 17 784 экземпляра, в том числе 924 учебника – версия для слабовидящих обучающихся). Учебники и учебные пособия приобретены за счет средств окружного бюджета на сумму более 10 миллионов рублей.

учебники, школа(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«В этом году впервые было закуплено учебное пособие «Кибербезопасность» для обучающихся 6-9 классов. Оно будет востребовано во внеурочной деятельности. Курс направлен на повышение цифровой грамотности школьников. Он поможет детям познакомиться с разными возможностями Интернета, научиться вовремя распознавать онлайн-риски (технические, коммуникационные, риск интернет-зависимости), в также успешно защищать свои персональные данные», - рассказала директор МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» Яна Хисамутдинова.

Еще одна новинка - пособие «Основы предпринимательства». Ученики 10-11 классов познакомятся с основами маркетинга, научатся анализировать основные показатели деятельности предприятия. Кроме теории, книга содержит тестовые задания.

Новые учебники, обновленные классы и школьные рекреации - это уже традиционная подготовка к началу учебного года. Лето 2022 года не стало исключением. На состоявшемся в августе заседании Совета при губернаторе ХМАО-Югры по развитию местного самоуправления, которое было посвящено как раз готовности системы образования к 1 сентября, Дмитрий Кощенко доложил, что в рамках подготовки образовательных организаций Нижневартовска к новому учебному году осуществлен целый комплекс мероприятий.

школа, образование, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Проведен капитальный ремонт кровли и кирпичной кладки зданий в 4 образовательных организациях; ремонт спортивного зала и стен в двух школах; сантехнические и вентиляционные работы в семи образовательных организациях и другие. Образовательные организации активно работают на повышение своей энергетической эффективности. Так, например, в рамках энергосервисных контрактов производится замена старых ламп дневного освещения на новые светодиодные. При использовании современных технологий расходы на оплату электроэнергии снижаются", – сказал глава Нижневартовска.

Во время заседания Совета было отмечено, что во всех школах Югры ученикам начальных классов предоставят бесплатное горячее питание. Также с 1 сентября в общеобразовательных организациях начнет работать автоматизированный модуль «Школьное питание» на региональной платформе ГИС «Образование Югры», что позволит родителям контролировать условия предоставления питания, производить его оплату, контролировать варианты меню.

школьное питание, еда, столовая(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кстати, в школах Нижневартовска уже опробован опыт организации контроля питания школьников с участием представителей родительской общественности. Этот вопрос включен в план работы Управляющих советов. Причем, участвовать в проверках могут не только члены советов, но и любой родитель. Надо только сообщить о своем желании директору школы и при условии соблюдения пропускного и санитарного режима родители допускаются в обеденный зал школьной столовой для проведения мероприятий родительского контроля. Как правило, такие проверочные мероприятия проводятся не реже раза в месяц.

Но главное, конечно, в учебном процессе - это получение знаний. Для этого в школах столицы Самотлора все подготовлено. Педагогический состав городского образования работает над совершенствованием процесса обучения постоянно. Возможности обмена опытом, ознакомления с лучшими практиками обучения были в центре внимания, например, на традиционном форуме «Образование – обществу», который прошел во Дворце искусств в апреле этого года. Форум собрал учителей, руководителей школ, специалистов сфер культуры и спорта, педагогов среднего профессионального и высшего образования, родительскую общественность, депутатов, СМИ, специалистов администрации города.

педагоги, нижневартовск(2022)|Фото: https://debut2022.edu-nv.ru/dnevnik

В своем выступлении на форуме глава города Дмитрий Кощенко отметил, что мастерство нижневартовских педагогов позволяет достойно отвечать на вызовы современности.

«Успех каждого ребенка воспринимаем как общую победу. В 2021 году 156 учеников девятых классов получили аттестат с отличием. Это лучший результат в Югре. В этом году победителем регионального этапа конкурса «Педагог года Югры» в номинации «Сердце отдаю детям» стала педагог дополнительного образования центра детского творчества Оксана Викторовна Шарафутдинова. И это лишь часть успехов в сфере образования», – подчеркнул Дмитрий Кощенко.

выпускники, медалисты, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кстати, в 2022 году 128 юношей и девушек - выпускников школ города стали полными отличниками. «Вы окончили школу в юбилейный для Нижневартовска год. Я считаю, что это особая ответственность, и вы уже с ней достойно справляетесь. Золотые медали, заработанные годами напряженной учебы, тому подтверждение. Какой бы путь вы ни выбрали, всегда помните, откуда он начинался: родной дом, школу, учителей, одноклассников, любимый город. Получайте профессию и возвращайтесь в Нижневартовск – трудиться, воплощать мечты и просто быть счастливыми!», - напутствовал юных вартовчан глава города.

А уже 1 сентября отдохнувшие и оздоровившиеся школьники и школьницы Нижневартовска начнут учебный процесс, который принесет новые достижения, отличные оценки и, главное, надежные знания. Стоит упомянуть, что возможность отдохнуть и оздоровиться этим летом в городе была организована масштабно и разнообразно. На территории города Нижневартовска в период летних каникул действовало 60 лагерей с охватом более 6000 детей. Для сравнения: в 2021 году работало 46 лагерей дневного пребывания детей, охватом 5000 юных жителей. Работа в городских лагерях отдыха была организована по тематическим программам.

дети, детский лагерь, каникулы, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Но теперь лето позади и в каждой семье, где есть школьник или школьница, царят суета и хлопоты по сбору всего необходимого для учебного года. Хлопоты, конечно, радостные, но есть семьи, для которых собрать ребенка в школу - вопрос серьезный с точки зрения затрат. Буквально накануне начала учебного года в Нижневартовске состоялась акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой помощь получили дети из малообеспеченных и многодетных семей. И была оказана поддержка гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

В акции приняли участие глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат Думы ХМАО – Югры Наталья Западнова. В пункте временного пребывания, развернутого в Нижневартовске, сейчас проживает 21 семья (48 человек из которых 11 – дети школьного возраста). С ними регулярно встречаются представители федеральных структур, администрации города и работники социальной службы.

дмитрий кощенко(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«Все дети школьного возраста, которые проживают в пункте временного пребывания, с 1 сентября пойдут в школу. Этот вопрос уже решен. Наша задача создать необходимые условия для того, чтобы дети и взрослые адаптировались к жизни», – сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Во время встречи с гражданами, прибывшими с территории Луганской и Донецкой Народных Республик, детям вручили рюкзаки с набором школьных принадлежностей и игрушки.

1 сентября, день знаний, школа(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Итак, школьные классы отремонтированы и снабжены всем необходимым, учебники обновлены, педагоги провели предваряющий начало учебного процесса августовский педсовет - к Дню знаний и началу учебного года в Нижневартовске все готово.

Теги: школа, новый учебный год, дмитрий кощенко, образование, 1 сентября, день знаний



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