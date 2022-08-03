04 Августа 2022
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Пожар на складе OZON в Подмосковье (2022) | Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали

Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Напомним, сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Истра, МПСК "Ориентир-Запад", дом 1А поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12.33. Тушение пожара продолжается до сих пор.

На месте работает авиация и пожарный поезд.

Само здание застраховано на 6 млрд руб. в СК "АльфаСтрахование", уточняет "Интерфакс". Содержимое склада застраховано на 11 млрд руб.

Ущерб, напомним, может составить 10 млрд руб. Судьба двух человек остается неизвестной.

Теги: На, месте, работает, авиация, и, пожарный, поезд



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