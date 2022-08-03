Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали

Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Напомним, сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Истра, МПСК "Ориентир-Запад", дом 1А поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12.33. Тушение пожара продолжается до сих пор.

На месте работает авиация и пожарный поезд.

Само здание застраховано на 6 млрд руб. в СК "АльфаСтрахование", уточняет "Интерфакс". Содержимое склада застраховано на 11 млрд руб.

Ущерб, напомним, может составить 10 млрд руб. Судьба двух человек остается неизвестной.