Осужденного депутата Госдумы Белоусова объявили в розыск

Московский городской суд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного заочно на 10 лет колонии, за взятки в размере 3,25 млрд рублей.

Решение было принято после того, как он не явился на второй день оглашения приговора, сообщает ТАСС.

"Московский городской суд 3 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осужденного Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения", - сказали в суде.

По словам его защитников, депутат Госдумы собирался явиться сегодня на оглашение приговора, однако мобильный телефон его недоступен для звонков. "Может, с ним что-то случилось, поэтому нам необходимо будет для начала узнать причину его неявки", - сказал адвокат Вячеслав Плахотнюк. Кроме того, защита Белоусова заявила о намерении обжаловать в том числе объявление своего подзащитного в розыск.

Напомним, Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также Белоусов оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запрещено занимать определенные должности три года. Свою вину депутат не признал.

Ранее прокуратура просила назначить Белоусову 14 лет колонии. Для второй фигурантки дела Маргариты Бутаковой – тещи Белоусова - прокурор запросил четыре года колонии.

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд рублей.

Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности. При этом, напомним, "Справедливая Россия – за правду" выдвинет его на пост главы Удмуртии.