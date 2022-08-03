Судьба двух человек с горящего склада Ozon остается неизвестной

Судьба двух человек с горящего склада Ozon в Подмосковье остается неизвестной. Об этом сегодня в эфире телеканала "Россия-24" первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он отметил, что дымозвенья [звено ГДЗС - газодымозащитная служба - примеч. ред.] прошли помещения, но людей не обнаружили, однако кругом обрушения, и люди могут находиться под завалами.

При этом первый замминистра заявил, что ситуация с пожаром стабилизируется. По данным пресс-службы МЧС России, ранее для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Дополнительно со станции Бекасово к месту возгорания следует пожарный поезд.

Чуприян сообщил, что на части склада находятся легковоспламеняющиесяя жидкости. Перед пожарными поставлена задача не допустить его возгорания.