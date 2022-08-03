Ямал окутало смогом от пожаров в соседней Югре

Ямал окутал смог, в связи с тем, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа действуют природные пожары на площади более 15000 га. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоному округу.

На территории Ямала смог будет наблюдаться до смены направления ветра.

На данный момент на территории автономного округа все природные пожары ликвидированы.

Всего с начала года на Ямале зарегистрировано 258 очагов природных пожаров на площади 6769.7 га.