Стоимость часа содержания Беглова выше средней пенсии по Петербургу

Журналисты на основе данных из открытых источников выяснили, что суммы расходов на содержание губернатора Петербурга Александра Беглова из городского бюджета составляют почти полмиллиона рублей ежемесячно. Оказалось, что кроме стандартных расходов, например, на перелеты или содержание резиденции, встречаются очевидно чрезмерные пункты трат.

В итоге сумма расходов на один час содержания Беглова превышает средний размер выплат петербургским пенсионерам. На фоне продолжающихся коррупционных скандалов в городе очевидно, что губернатор стремится обеспечить комфорт лишь себе и своим приближенным, тогда как простые петербуржцы снова остаются не у дел.

Стандартные расходы с миллионным размахом

В ходе анализа открытой информации нашему изданию удалось выяснить, что содержание губернатора Александра Беглова обходится Петербургу во внушительную для городского бюджета сумму. При этом градоначальник не ограничивается стандартными услугами, предпочитая элитное обслуживание, и не стесняется многомиллионных трат для обеспечения своего комфорта.

Изначально в бюджете Петербурга согласно закону «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» уже находится статья, предусматривающая расходы на содержание главы Правительства, включающая, в том числе, заработную плату губернатора, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, страховые взносы и другие пункты. На текущий год размер заложенных в бюджет города выплат по данной статье составляет 4 014 000 рублей.

Также губернатор предпочитает передвигаться по городу исключительно на элитных автомобилях, например, на служебном Mercedes-Benz S-Class. Согласно информации на сайте СПб ГБАУ «Смольнинское», предоставляющее свои автомобили для нужд Правительства Петербурга, стоимость аренды такого транспорта, включая услуги личного водителя, ежемесячно обходится городскому бюджету в 252 000 рублей.

Передвижение без охраны высокопоставленного чиновника тоже не представляется возможным. Секьюрити Беглова – спецбатальон ГИБДД, услуги оцениваются в 394 000 руб. в месяц.

Не стоит забывать и о тратах на деловые поездки градоначальника. Так, в ноябре прошлого года Беглов и действующий спикер ЗакСа Александр Бельский посетили с рабочим визитом Белград. Поездка обошлась городскому бюджету в 40 тысяч евро. При этом во всех поездках губернатора сопровождают два фотографа с окладом 160 000 рублей на двоих.

В текущем году одной из самых внушительных трат можно назвать посещение Бегловым и его обслуживающего персонала ПМЭФ-2022 в Петербурге. Стоимость входного билета на мероприятие составляла почти миллион рублей. При этом при губернаторе присутствовала охрана не менее трех человек. Таким образом затраты лишь на посещение ПМЭФ истощили казну как минимум на 4 млн рублей.

Элитные излишки за бюджетный счет

Между тем отдельного внимания заслуживают дополнительные траты из городского бюджета на обеспечение роскошной и комфортной жизни губернатору и его приближенным. Только на обслуживание личной резиденции Беглова ежегодно выделяются астрономические суммы.

На сегодняшний день резиденцией является памятник архитектуры начала XX века, объект культурного наследия федерального значения особняк Ж. Бормана в поселке Комарово (Курортный район). Его общая площадь составляет 53,732 кв. м. Исходя из средней стоимости арендной платы за недвижимость в данном районе можно сделать вывод, что ежемесячное обслуживание резиденции обходится почти в 12 млн рублей. При этом отдельной строкой расходов числится уборка снега на территории резиденции. Так, в 2021 году на электронном аукционе были размещены два контракта на уборку снега на территории особняка общей стоимостью порядка 14 млн рублей.

Отметим, что расходы на личную резиденцию Беглова не ограничиваются лишь суммами, выделенными на уборку и рутинное содержание здания с прилегающими территориями.

Например, в прошлом году для украшения особняка Бормана были закуплены цветущие растения, включая экзотические. Только на саженцы вечнозеленого рододендрона сорта «Гаага» было потрачено более 40 тысяч рублей. Всего же на озеленение и украшение резиденции Беглова, исходя из данных электронных торгов, из городского бюджета было выделено порядка 2,5 млн рублей.

Не осталась обделенной элементами роскоши за счет средств налогоплательщиков и городская администрация. Например, на приобретение фарфоровой посуды с ручной росписью для нужд чиновников было выделено 600 тысяч рублей.

Системная коррупция

Стоит учесть, что речь идет лишь об официальных тратах на содержание губернатора. Между тем в медиа регулярно появляется информация о процветающей в Петербурге коррупции в высших эшелонах власти, привыкших жить «на широкую ногу». В альтернативных способах обеспечения роскошной жизни губернатору помогают, в первую очередь, его личные помощники – братья Захватовы, организовывающие личные встречи с губернатором за вознаграждение.

По данным изданияPolitonline, семья давнего друга Беглова Александра Захватова владеет элитным автопарком эксклюзивных автомобилей с «люксовыми» номерами, включая редкую Ferrari 488 GBT.

Отец семейства при этом является единственным членом ревизионной комиссии подконтрольного Смольному фонда «Победа». В СМИ отмечали, что он может использоваться для освоения больших денег петербургскими чиновниками и приближенными бизнесменами.

Более того, сообщалось, новый благотворительный фонд, созданный для помощи жителям ЛДНР, тоже может быть отдан на откуп спецпредставителям Беглова Захватовым. Директором фонда является Кристина Федосеева – член Общественной палаты Петербурга и руководитель молодежной организации «Мир». По информации «Ротонды», его попечительский совет возглавляет один из сыновей Александра – Игорь Захватов. При этом фонд не отличился на поприще помощи пострадавшим жителям народных республик.

В «освоении» бюджетных средств может участвовать и другой значимый для Беглова человек, которого называют самым влиятельным в его окружении - Маргарита Рудакова. По данным СМИ, она специализируется на финансовых потоках в городской бюджет, активно занимается вопросами строительства и реконструкции. В разное время она курировала сферы здравоохранения и ЖКХ, традиционно считающиеся одними из самых коррумпированных в Петербурге.

В текущем году она вошла в состав экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания. Общеизвестно, что сфера соцпита в Северной столице на сегодняшний день крайне картелирована.

Недавно стало известно, что «правая рука» губернатора может иметь отношение к заключению крупной сделки на реставрацию десяти городских фонтанов на общую сумму 285 млн рублей между «Водоканалом» и, возможно, связанной с Рудаковой компанией «Ялта».

Учитывая вышеприведенные данные, можно подсчитать, что только официальное ежегодное содержание губернатора Беглова обходится городскому бюджету более чем в 170 млн рублей. При этом ежечасные суммы обслуживания первого лица города составляют порядка 19,5 тысяч рублей, что превышает среднее значение пенсий петербуржцев, равное 18 415,5 рублей.

Можно предположить, что суммы, «осваиваемые» окружением градоначальника, захватившим все уровни власти в Петербурге, несоизмеримо больше.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр-Беглов внес в ЗакС предложение о повышении заработной платы для чиновников и депутатов, которое обойдется Петербургу в 9 млрд рублей ежегодно.