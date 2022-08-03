03 Августа 2022
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Общество Москва
продукты сыр цены (2010) | Фото:Накануне.RU

В МИДе РФ прокомментировали "запрет" на использование названий сыров "Гауда", "Маасдам" и "Эдам"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новость о том, что посольство Нидерландов в РФ, якобы, предупредило участников гастрономического фестиваля "Сыр.Пир.Мир", что запрещает фермерам использовать в названии своих сыров наименования "Гауда", "Маасдам" и "Эдам".

"Не обижайтесь на нидерландское посольство. Они недавно запретили сами себе использовать название "Голландия" применительно к своему государству.  Зачем? Чтобы "изменить имидж страны" и "перераспределить туристический поток", - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об оригинальном запрете сообщил ресторанный Telegram-проект "Сысоев FM" основателя Российского ресторанного фестиваля Александра Сысоева.

"Грядущий фестиваль сыров в деревне Дубровское в Истре "Сыр.Пир.Мир" уже попал в небольшой скандал: организаторы говорят, что правительство Нидерландов запретили российским фермерам использовать названия "Гауда", "Эдам", "Маасдам", - говорится в сообщении канала. Там же сообщается, что на фестивале, якобы, представители сети "Вкусно – и точка" будут искать новых поставщиков. Подтверждений ни той, ни другой информации нет.

Теги: мария захарова, нидерланды, сыр, маасдам



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