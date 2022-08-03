В Пермском крае произошла массовая гибель пчёл

В Верещагинском районе Пермского края произошла массовая гибель пчёл, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Сообщение от пчеловода в ведомство поступило 26 июля. Житель края сообщил, что одно из предприятий агропромышленного комплекса обработало рапсовые поля инсектицидом "Рогор-с", нарушив при этом регламент применения, установленный законом.

3 августа ведомство провело выездное обследование, без взаимодействия с предприятием, чтобы подтвердить факт обработки полей пестицидом. Осмотр показал что поля действительно обрабатывались. Для подтверждения сведений, Россельхознадзор отобрал пробы почвы и направил их в Екатеринбург для исследования на остаточное количество действующего вещества пестицида.

В ведомстве напоминают, что статьёй 8.3. КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде.