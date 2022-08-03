Зеленский поручил правительству придумать, как легализовать на Украине однополые союзы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству во главе с премьером Денисом Шмыгалем рассмотреть возможность легализации в стране однополых союзов. Он подчеркнул, что речь об однополых браках пока не идет – в Конституции страны записано, что брак – это союз мужчины и женщины, а менять основной закон во время военного положения нельзя.

Задуматься об однополых браков Зеленского и правительство заставила петиция, набравшая более 28 тыс. подписей – на такие документы глава государства обязан отвечать.

Президент Украины в ответе на петицию сообщает, что "правительство наработало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека".

Он также упомянул статью 116 Конституции Украины, которая обязывает правительство обеспечивать права и свободы человека и гражданина. Поэтому Шмыгалю и поручили проработать вопрос, передает "Интерфакс".