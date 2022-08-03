В мэрии Екатеринбурга назвали улицы, где не купить спиртное в День города

03 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Екатеринбург, улица Ленина, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга назвали улицы, где не купить спиртное в День города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ключевые документы по организации Дня города. Во время праздника в некоторых местах ограничат движение и продажу спиртного.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, 20 августа жителей и гостей ждет насыщенная программа. 18 событий в разных микрорайонах Екатеринбурга будут организованы таким образом, чтобы каждый смог найти себе мероприятие по душе. Церемония открытия Дня города стартует в 10:00 на Площади 1905 года. Затем там же начнется концертная программа, которая завершится лишь поздним вечером.

Из традиционных мероприятий состоятся возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и праздничный фейерверк. На время проведения праздника в некоторых частях города будет запрещена продажа алкоголя. Ограничения распространятся на следующие зоны: в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев (с 8 до 23 часов); на улице Вильгельма де Геннина, от Академика Парина до Павла Шаманова (с 10 до 23 часов) и на проспекте Академика Сахарова, от улицы Рябинина до Анатолия Мехренцева (с 10 до 23 часов).

Кроме этого, 20 августа с 6 утра и до завершения праздничной программы в Екатеринбурге закроют движение на ряде улиц. Ознакомиться со списком перекрытий можно на официальном портале города.

Теги: День города, праздник, алкоголь, мэрия, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети