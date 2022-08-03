В мэрии Екатеринбурга назвали улицы, где не купить спиртное в День города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ключевые документы по организации Дня города. Во время праздника в некоторых местах ограничат движение и продажу спиртного.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, 20 августа жителей и гостей ждет насыщенная программа. 18 событий в разных микрорайонах Екатеринбурга будут организованы таким образом, чтобы каждый смог найти себе мероприятие по душе. Церемония открытия Дня города стартует в 10:00 на Площади 1905 года. Затем там же начнется концертная программа, которая завершится лишь поздним вечером.

Из традиционных мероприятий состоятся возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и праздничный фейерверк. На время проведения праздника в некоторых частях города будет запрещена продажа алкоголя. Ограничения распространятся на следующие зоны: в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев (с 8 до 23 часов); на улице Вильгельма де Геннина, от Академика Парина до Павла Шаманова (с 10 до 23 часов) и на проспекте Академика Сахарова, от улицы Рябинина до Анатолия Мехренцева (с 10 до 23 часов).

Кроме этого, 20 августа с 6 утра и до завершения праздничной программы в Екатеринбурге закроют движение на ряде улиц. Ознакомиться со списком перекрытий можно на официальном портале города.