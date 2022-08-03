Свердловская филармония устроит бесплатные концерты на сцене парка Маяковского

Уже в середине августа в Екатеринбурге стартует "Воздушный сезон с Филармонией", в рамках которого музыканты Свердловской филармонии будут бесплатно давать концерты для горожан.

Как сообщается на сайте филармонии, на протяжении двух недель с 15 по 28 августа, на сцене парка Маяковского и МЕГА выступят Большой и Молодежный оркестры, Симфонический хор, а также малые коллективы и солисты филармонии. В этом году ожидается и Органный концерт.

"Воздушный сезон" с филармонией — это музыка летнего настроения и концерты под открытым небом. Это органика звуков, чувств и природы, которая царит на зеленых площадках Парка Маяковского и амфитеатра Мега Парка. Это теплые встречи с прекрасными музыкантами и особая атмосфера искренности и любви к искусству", - говорится в сообщении.

Помимо неизменной классики, со сцены также можно будет услышать саундтреки любимых фильмов, романсы и шедевры хорового искусства.

Вход на концерты свободный, однако для этого гостям необходимо пройти регистрацию.