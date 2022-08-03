Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии за взятку в 3 млрд рублей

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки.

Также Белоусов оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запрещено занимать определенные должности три года, передает РИА Новости.

Белоусов в суд не явился. Свою вину депутат не признал.

Ранее прокуратура просила назначить Белоусову 14 лет колонии. Для второй фигурантки дела Маргариты Бутаковой – тещи Белоусова - прокурор запросил четыре года колонии.

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд рублей.

Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности. При этом, напомним, "Справедливая Россия – за правду" выдвинет его на пост главы Удмуртии.