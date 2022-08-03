03 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: kazanreporter.ru

Челябинские компании уличили в сговоре на аукционах на поставку запчастей для трамваев

В Челябинске выявили сговор на аукционах на поставку запчастей для трамваев. Общая сумма начальных цен контрактов составила 124 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Нарушения выявили в действиях четырех компаний – "Базис", ТД "Южуралэлектротранс", "Южуралэлектротранс" и "Электротранспорт". Они заключили антиконкуретное соглашение при участии в девяти закупках в 2019 – 2021 годах.

Их действия были направлены на устранение из аукциона иных участников и заключение контракта по наиболее максимальной цене. Для этого они использовали несколько моделей антиконкуретного поведения.

Компании использовали одни и те же телефонные номера и адреса электронной почты, совпадали IP-адреса, а сертификаты электронных подписей получали одни и те же лица.

Компании будут привлечены к административной ответственности.

Теги: сговор, аукцион, УФАС,



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