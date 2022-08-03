Итальянский прокурор заявил, что версия об отравлении Чубайса "еще не исключена", - СМИ

Прокурор города Темпио-Паузания Грегорио Капассо побеседовал с бывшем главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, который госпитализирован на Сардинии, сообщили местные СМИ.

По информации газеты La Nuova Sardegna, прокуратура намерена разобраться в ситуации с заболеванием политика. Ранее некоторые итальянские СМИ написали о его возможном отравлении.

Газета L'Unione Sarda сообщила о том, что прокурор выслушал Чубайса, отметив, что версия о его отравлении "еще не исключена". По данным издания, историей занимаются итальянские спецслужбы, которые ожидают результатов анализов крови от судмедэкспертов.

Чубайс в настоящее время находится на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Ксения Собчак, сославшись на супругу Чубайса Авдотью Смирнову, сообщила, что экс-главе "Роснано" поставили окончательный диагноз – синдром Гийена-Барре. Состояние его стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации.

По данным СМИ, заболеванием Чубайса заинтересовалась европейская разведка. Telegram-канал "Осторожно, новости" написал, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты.