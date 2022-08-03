Итальянский прокурор заявил, что версия об отравлении Чубайса "еще не исключена", - СМИ

03 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
Анатолий Чубайс, фильм &quot;Дело Собчака&quot; (2018) | Фото: youtube.com

Итальянский прокурор заявил, что версия об отравлении Чубайса "еще не исключена", - СМИ

Прокурор города Темпио-Паузания Грегорио Капассо побеседовал с бывшем главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, который госпитализирован на Сардинии, сообщили местные СМИ.

По информации газеты La Nuova Sardegna, прокуратура намерена разобраться в ситуации с заболеванием политика. Ранее некоторые итальянские СМИ написали о его возможном отравлении.

Газета L'Unione Sarda сообщила о том, что прокурор выслушал Чубайса, отметив, что версия о его отравлении "еще не исключена". По данным издания, историей занимаются итальянские спецслужбы, которые ожидают результатов анализов крови от судмедэкспертов.

Чубайс в настоящее время находится на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Ксения Собчак, сославшись на супругу Чубайса Авдотью Смирнову, сообщила, что экс-главе "Роснано" поставили окончательный диагноз – синдром Гийена-Барре. Состояние его стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации.

По данным СМИ, заболеванием Чубайса заинтересовалась европейская разведка. Telegram-канал "Осторожно, новости" написал, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

Теги: чубайс, болезнь, прокурор, сардиния



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети