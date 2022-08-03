03 Августа 2022
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Экономика В России
Лидеры ТЭК обсудили пути импортозамещения в нефтянке (2022) | Фото пресс-службы &quot;Газпром нефти&quot;

Лидеры ТЭК обсудили пути импортозамещения в нефтянке

В Санкт-Петербурге состоялась конференция "Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК". Участники уделили внимание технологиям для бесперебойного функционирования отечественной энергетики, сообщили Накануне.RU в "Энерготехнохабе Петербург", под эгидой которого прошла встреча.

Конференцию открыл первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он отметил, что за последние годы Минэнерго, Минпромторг и нефтегазовые компании проделали большую работу. "Но это ни в коем случае не означает, что целевой результат достигнут. Еще предстоит немало сделать, при этом изменив подходы", – подчеркнул он.

Опыт построения отраслевой технологической экосистемы на примере "Газпром нефти" представил руководитель проектного офиса "Энерготехнохаб Петербург" Андрей Власов.

"Мы два года назад совместно с партнерами запустили проект, нацеленный на то, чтобы консолидировать усилия отрасли в части разработки отечественных технологий", – добавил Власов.

Помогает внедрять российские технологии и единая система стандартизации технологий Института нефтегазовых технологических инициатив. Генеральный директор ИНТИ Михаил Кузнецов рассказал, что институт формирует базу проверенных поставщиков для использования нефтегазовыми компаниями.

Лидеры ТЭК обсудили пути импортозамещения в нефтянке(2022)|Фото пресс-службы "Газпром нефти"

Глава дирекции по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич поделился опытом работы со стартапами. В компании помогают инновационным предпринимателям интегрироваться в технологические цепочки и сформировать оптимальную для всех сторон бизнес-модель.

"Мы создали в компании Центр компетенций по бизнес-инжинирингу, который вместе со стартапами будет проходить все важные этапы", – комментирует Вашкевич.

Заместитель исполнительного директора по закупкам "Газпромнефть-Снабжения" Максим Крючков представил еще один продукт для консолидации отрасли в новых условиях - клуб перераспределения запасов на базе промышленного маркетплейса Reserve (сервис Isource). Совместно с партнерами компания повторно вовлекает складские запасы. Участники конференции в свою очередь обозначили продукцию, которую они хотели бы найти с помощью сервиса.

Программа конференции также включала круглые столы, технологические визиты на площадки производителей оборудования и в лабораторию Университета ИТМО.

Теги: импортозамещение, Газпром нефть, конференция Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК, Энерготехнохаб Петербург



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