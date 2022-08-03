Лидеры ТЭК обсудили пути импортозамещения в нефтянке

В Санкт-Петербурге состоялась конференция "Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК". Участники уделили внимание технологиям для бесперебойного функционирования отечественной энергетики, сообщили Накануне.RU в "Энерготехнохабе Петербург", под эгидой которого прошла встреча.



Конференцию открыл первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он отметил, что за последние годы Минэнерго, Минпромторг и нефтегазовые компании проделали большую работу. "Но это ни в коем случае не означает, что целевой результат достигнут. Еще предстоит немало сделать, при этом изменив подходы", – подчеркнул он.



Опыт построения отраслевой технологической экосистемы на примере "Газпром нефти" представил руководитель проектного офиса "Энерготехнохаб Петербург" Андрей Власов.

"Мы два года назад совместно с партнерами запустили проект, нацеленный на то, чтобы консолидировать усилия отрасли в части разработки отечественных технологий", – добавил Власов.



Помогает внедрять российские технологии и единая система стандартизации технологий Института нефтегазовых технологических инициатив. Генеральный директор ИНТИ Михаил Кузнецов рассказал, что институт формирует базу проверенных поставщиков для использования нефтегазовыми компаниями.

Глава дирекции по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич поделился опытом работы со стартапами. В компании помогают инновационным предпринимателям интегрироваться в технологические цепочки и сформировать оптимальную для всех сторон бизнес-модель.

"Мы создали в компании Центр компетенций по бизнес-инжинирингу, который вместе со стартапами будет проходить все важные этапы", – комментирует Вашкевич.



Заместитель исполнительного директора по закупкам "Газпромнефть-Снабжения" Максим Крючков представил еще один продукт для консолидации отрасли в новых условиях - клуб перераспределения запасов на базе промышленного маркетплейса Reserve (сервис Isource). Совместно с партнерами компания повторно вовлекает складские запасы. Участники конференции в свою очередь обозначили продукцию, которую они хотели бы найти с помощью сервиса.



Программа конференции также включала круглые столы, технологические визиты на площадки производителей оборудования и в лабораторию Университета ИТМО.