03 Августа 2022
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Происшествия Московская область
Пожар на складе OZON в Подмосковье (2022) | Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon выросло до 11

Поступают противоречивые данные о жертвах и пострадавших в результате крупного пожара на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья.

По данным Telegram-канала Shot, один человек погиб. Пока эту информацию не подтверждают официальные источники.

Также нет точных данных о количестве пострадавших. СМИ сообщают о шести обратившихся за помощь, тот же Shot – об 11 пострадавших, двое из которых госпитализированы.

Ранее площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. метров, эвакуированных сотрудников (более 1 тыс. человек) автобусами вывозят с места ЧП.

Между тем, ущерб от пожара может составить более 10 млрд руб. – такую оценку дали во Всероссийском союзе страховщиков, передает РИА Новости.

Теги: ozon, пострадавшие, пожар, склад



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Ранее 03.08.2022 16:10 Мск Озвучена сумма, на которую застрахован горящий склад Ozon и его содержимое

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