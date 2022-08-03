Число пострадавших при пожаре на складе Ozon выросло до 11

Поступают противоречивые данные о жертвах и пострадавших в результате крупного пожара на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья.

По данным Telegram-канала Shot, один человек погиб. Пока эту информацию не подтверждают официальные источники.

Также нет точных данных о количестве пострадавших. СМИ сообщают о шести обратившихся за помощь, тот же Shot – об 11 пострадавших, двое из которых госпитализированы.

Ранее площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. метров, эвакуированных сотрудников (более 1 тыс. человек) автобусами вывозят с места ЧП.

Между тем, ущерб от пожара может составить более 10 млрд руб. – такую оценку дали во Всероссийском союзе страховщиков, передает РИА Новости.