Алексей Текслер предложил создать туристический портал регионов стран ШОС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать общий туристический портал регионов стран ШОС. На пленарном заседании III Форума глав регионов стран ШОС глава региона выступил за открытие прямых межрегиональных рейсов и развитие туристической сферы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Именно через использование туристических возможностей можно обеспечить развитие авиасообщения, в целом увеличить контакты и экономическое взаимодействие между регионами стран ШОС. Для этого нам нужны совместные турпродукты, обмен информацией между туристическими агентствами и операторами, создание туров выходного дня для приграничных территорий", - отметил Алексей Текслер.

Он предложил разработать турпродукты для регионов, провести презентации и запустить пробные рейсы. Также глава региона поддержал инициативу узбекской стороны по организации и проведению туристического Форума стран ШОС.

Также глава региона выступил за создание единого портала с информацией обо всех имеющихся в регионах стран ШОС транспортно-логистических хабах с размещением актуальной информации об условиях и тарифах. такой портал готова создать Челябинская область.