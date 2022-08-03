03 Августа 2022
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матч Урал - Спартак (2022) | Фото: Накануне.RU

Лидер "Спартака" назвал матч с "Уралом" серьезным испытанием

Один из лидеров московского "Спартака" Квинси Промес поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с екатеринбургским "Уралом".

Напомним, встреча состоится в эту субботу на стадионе "Екатеринбург-Арена". После трех туров "Урал" расположился на последнем месте в турнирной таблице. "Спартак", напротив, является одним из лидеров РПЛ: на данный момент "красно-белые" занимают вторую строчку.

Как заявил Квинси в преддверии игры, настрой на матч в уральской столице у его команды очень и очень серьезный.

"Когда у соперника все еще ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у "Урала" – это всегда серьезное испытание. Это все та же сильная команда. Не припомню, чтобы в Екатеринбурге нам было легко", - сказал Промес в интервью клубному телевидению "Спартака".

По словам атакующего полузащитника, его команде надо думать не о месте "Урала" в таблице, а о том, как его победить.

"Сопернику очень нужны очки. Это будет интересный матч", - выразил мнение лидер "красно-белых".

Как сообщало Накануне.RU, в преддверии игры со "Спартаком" уральский клуб выпустил обращение к своим болельщикам и призвал их прийти на стадион, чтобы поддержать команду.

Теги: Спартак, Урал, матч, Промес, РПЛ



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