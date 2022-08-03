03 Августа 2022
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Общество За рубежом
Анатолий Чубайс, Северский трубный завод, СТЗ (2020) | Фото: Накануне.RU

У Чубайса частичный паралич лица, не закрывается глаз – Собчак

Экс-главе "Роснано" Анатолию Чубайсу поставили окончательный диагноз – синдром Гийена-Барре. Состояние его стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня", сославшись на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

"Плохо работают ноги и руки, не закрывается  глаз, у него частичный паралич лица", - написала Собчак.

Она добавила, что это не последствия коронавируса – им Чубайс переболел два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад.

Синдром Гийена-Барре – достаточное редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать собственные периферические нервы (отсюда проблемы с конечностями). Чаще встречается у взрослых людей и у мужчин.

Чубайс с супругой покинули Россию после 24 февраля этого года. Также бывший чиновник покинул все посты, которые занимал до последнего времени в России, в том числе должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.

По данным СМИ, Чубайс находится в больнице на острове Сардиния. Якобы, его заболеванием заинтересовалась европейская разведка, сообщалось даже, что бывшего высокопоставленного чиновника провели на предмет отравления.

Теги: анатолий чубайс, реанимация, ксения собчак



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