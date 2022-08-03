Песков не исключил возвращения к обязательной вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возвращение мер борьбы с коронавирусом, в том числе обязательной вакцинации, в случае резкого роста числа заболевших.

"Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно", - заявил Песков.

При этом, по его словам, повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались, пишут "Известия".

Несмотря на новую волну пандемии, накрывающую страну, власти не спешат возвращать эпидемические ограничения, например, масочный режим. Только в отдельных регионах он возвращается в рекомендательной форме.

В Роспотребнадзоре в конце июля заявляли, что не видят необходимости в возвращении ковид-ограничений. Отмечается, что резкого роста заболеваемости COVID-19, как в январе при смене "дельты" на "омикрон", в России не наблюдается.