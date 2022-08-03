03 Августа 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале три человека погибли, выпив техническую жидкость

В Ямальском районе две женщины и мужчина погибли, выпив техническую жидкость с запахом спиртного. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тела были обнаружены накануне, в жилом доме на территории фактории "Тамбей". Следственный комитет начал проведение доследственной проверки, во время которой была обнаружена канистра с остатками жидкости. По предварительной информации, погибшие за день до происшествия проникли на склад фактории откуда и взяли эту канистру.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначены судебно-криминалистические экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: канистра, техническая жидкость, отравление



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