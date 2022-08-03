В Москве в ТЦ упал грузовой лифт, три человека пострадали

В Москве три человека пострадали при падении грузового лифта со второго этажа в торговом центре. Прокуратура начала проверку, на месте работают экстренные службы.

ЧП произошло в помещении ресторана быстрого питания в торговом центре на Дмитровском шоссе. Все пострадавшие – сотрудники заведения. 18-летний юноша госпитализирован с открытым переломом ноги, у одной девушки подозрение на перелом позвоночника и ушибы, другая была во время госпитализации без сознания.