03 Августа 2022
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Политика За рубежом Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

NYT: Между Белым домом и Зеленским глубокое недоверие

Между Белым домом и Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие, значительно большее, чем сообщается. Об этом пишет в The New York Times Томас Фридман. И в частном порядке официальные лица США гораздо больше обеспокоены украинским руководством, чем показывают.

Статья, однако, посвящена "безрассудному визиту" спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Автор считает, что ничего хорошего из этого не выйдет, а вот плохого - может. США оказываются в еще большей конфронтации с Россией и Китаем одновременно. На европейских же союзников рассчитывать не приходится. Поэтому США зря поднимают ставки.

Теги: Украина, США, Владимир Зеленский



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