Кадыров стал Героем ЛНР

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию ЛНР от украинских фашистов", - сказал Пасечник на церемонии вручения, его цитирует РИА Новости.

Пасечник отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".