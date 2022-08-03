Песков: Темой встречи Путина и Шредера стал энергетический кризис в Европе

В Кремле подтвердили, что во время визита в Москву бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер виделся президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Шрёдер выразил обеспокоенность разгорающимся в Европе энергетическим кризисом. Он просил Путина "объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны".

"Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием",— сказал пресс-секретарь.

При этом Шрёдер не изъявлял желания стать посредникам для урегулирования ситуации на Украине или решения газовых вопросов, заявил Песков.

Он также уточнил, что в числе обсуждавшихся вопросов была проблема турбины для газопровода "Северный поток", отправленной на капремонт в Канаду и "застрявшей" в Германии. По его словам, Путин объяснил Шредеру, каких именно бумаг не хватает российской стороне для решения проблемы.

Как пояснил Песков со ссылкой на слова президента, обслуживание по контрактам Siemens осуществляется не центральным офисом в Германии, а его британской "дочкой". Из-за этого "Газпрому" нужно получить документы на турбину, в которых бы говорилось, что она не попадает под санкции, а также информацию о ее техническом состоянии, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сам Шрёдер рассказал об итогах своей недавней поездки в Москву. В интервью журналу Stern он заявил, что Москва хочет найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

Также Шрёдер отверг критику в свой адрес за то, что вообще ездил в Россию. Ранее экс-канцлер заявлял журналистам, что приезжал на отдых, однако его супруга проговорилась, что целью поездки были переговорам по энергопоставкам. Действующее правительство Германии открестилось от визита Шредера и заявило, что поездку не согласовывало и не инициировало.