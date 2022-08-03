СМИ: В пожаре на складе Ozon в Подмосковье погиб один человек

Один человек погиб во время пожара на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья, передает Telegram-канал Shot. Экстренные службы пока не подтверждали эту информацию. По данным Mash, три человека обратились к врачам, одного госпитализировали с отравлением продуктами горения, двое других отказались от госпитализации.

Между тем, площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС. "К тушению пожара привлечено более 80 человек и 25 единиц техники. В готовность приведена авиация", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На фоне пожара ценные бумаги Ozon на рынке упали в цене. При этом в компании заявили, что покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары. Также на онлайн-площадке Ozon уже скрыты товары, хранившиеся на горящем складе.

Основные версии произошедшего — поджог или неисправность электрооборудования.