"Ростелеком" и Стефан Да Коста открыли новый сезон оптической стройки в Екатеринбурге

Компания "Ростелеком" совместно с нападающим КХЛ "Автомобилист" и сборной Франции Стефаном Да Коста открыли новый сезон строительства оптических линий связи. Благодаря постоянному развитию в сфере интернет-связи, уже к этой осени новые жильцы пока еще строящегося ЖК "Свобода Residence" смогут пользоваться интернетом со скоростью до 1 Гбит/с.

"За шесть лет в Свердловской области мы построили более семи тысяч километров магистральных линий связи. Они охватывают почти 80% территории Среднего Урала. Столицей оптический стройки в регионе является, конечно, Екатеринбург. Здесь наша команда провела уже более 2 тыс. км линий связи. Поэтому торжественное открытие нового сезона оптической стройки прошло именно здесь. Мы продолжаем обеспечивать цифровыми сервисами не только построенные дома, но и новые жилые комплексы. Жители 230 новостроек Екатеринбурга уже сегодня могут пользоваться нашими услугами. В планах до конца 2022 года провести интернет в более 45 домов областного центра", - рассказал журналистам вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

К его словам присоединился и технический директор екатеринбургского филиала компании Станислав Мутовкин, отметив, что скорость интернета для жильцов составит до 1 Гбит/с. Несмотря на то, что больший упор сделан на новостройках, по словам Мутовкина, компания может зайти и на уже сданный в эксплуатацию дом, если того захотят его жители.

Магистральный кабель в 350 м протягивают через канализацию вместе с кабелями в 120 и 110 м. Каждый из них попадает в подвал, а после расходится по всем этажам. В каждом кабеле 32 волокна, при том, что для обеспечения 440 квартир хватает и пяти. В этом же содержится специальный гидрофобный заполнитель, который позволяет не конфликтовать с водой в канализации.

Проявить себя в роли связиста решился и нападающий клуба "Автомобилист" Стефан Да Коста. Вместе с переводчиком, спортсмен попытался разобраться в тонкостях совершенно иной по специализации профессии, помог связистам протянуть кабель в канализацию, а также принял участие в мастер-классе по сварке оптики.

"На мероприятии "Ростелекома" я впервые примерил на себя роль связиста. Интересные ощущения. Они схожи с теми чувствами, которые я испытываю на льду. Тот адреналин, то желание добиться качественного результата – все это объединяет телекоммуникационную сферу со спортом. Отличается лишь темп. Если средняя скорость шайбы во время игры составляет 110-120 километров в час, то скорость интернета по оптике в несколько раз выше. Именно высококачественная связь позволяет нашим фанатам и болельщикам наслаждаться матчами "Автомобилиста" в онлайн-формате", - поделился впечатлениями спортсмен.

Работа "Ростелекома" позволит жильцам ЖК быстро подключить не только интернет, но и интерактивное телевидение, развернуть надежную Wi-Fi-сеть, а также установить видеонаблюдение или систему "Умный дом".