"Зеленый пояс" вокруг Челябинска защитят от вырубок и строительства

Вокруг Челябинска появится "зеленый пояс". На этой территории будут запрещены вырубка деревьев и строительство промышленных объектов и жилых домов. Город станет первым в регионе, где примут решение по созданию "зеленого пояса" вокруг мегаполиса.

Губернатор Алексей Теслер отметил, что этим вопросом региональные власти занимаются уже несколько лет. Часть земель, которые войдут в зеленый пояс, предназначались для жилищного строительства. "Пришлось определенное усилие приложить для того, чтобы эту ситуацию исправить, и эти земли сегодня являются землями лесного фонда, таковыми и будут, для нас это принципиально. Сейчас эти решения и ряд других мы фиксируем через принятия проекта зеленого пояса", - подчеркнул глава региона.

По словам Алексея Текслера, нужно более рационально относиться к развитию территории и сохранять лесной массив.

"Для нас важно, что земли, входящие в зеленых пояс Челябинска, будут защищены от вырубок, использования для строительства предприятий, многоквартирных домов и т.д. При этом внутри Челябинска много неиспользованных участков, причем уже с инфраструктурой, они обеспечены общественным транспортом. Кстати, промышленные территории также можно возвращать в зону жилой застройки, естественно, с необходимым благоустройством. В эту сторону, в основном, и будет развиваться Челябинск", - сообщил он.

В "зеленый пояс" областного центра войдут территории Челябинского, Копейского городских округов, Красноармейского и Сосновского районов, земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств. Туда же будут включены особо охраняемые природные территории – Челябинский, Каштакский и Ужовский боры. На этих землях будет запрещено строительство, за исключением отдельных инфраструктурных, рекреационных и социальных объектов, и вырубка деревьев.

"Благодаря поддержке и личной позиции губернатора давнишний вопрос создания зелёного пояса вокруг Челябинска наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Идея обретает реальные очертания, намечены конкретные действия. Для реализации потребуется много работы и времени, но оно того стоит", - считает председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Руководитель общественного объединения "ЭКО-Standart" Сергея Ефимова рассказал, что "зеленый пояс" вокруг Челябинска станет одним из наиболее масштабных в стране. "В нашей стране около 40 подобных зеленых поясов, но наш один из наиболее масштабных. Он входит в десятку самых крупных в России и третий среди городов-миллионников. Площадь нашего зеленого пояса, обсуждаемого сегодня будет 26 244 гектара, или 262 кв. километра, а это почти половина Челябинска", - подчеркнул он.

В настоящий момент проект "зеленого пояса" поступил на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Челябинской области. После его принятия будут установлены границы.

"Инициатива о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска важна и актуальна для столицы региона. Леса вокруг Челябинска – это наше будущее, это здоровье многих и многих поколений жителей города. Ходатайство о создании "зеленого пояса" уже поступило в Законодательное Собрание области. Поручил коллегам–депутатам подойти к его рассмотрению внимательно. Первые рабочие группы по проработке вопроса уже назначены. Думаю, депутаты поддержат эту инициативу", - сообщил председатель ЗСО Александр Лазарев.

Добавим, что сейчас ведется работа по созданию зеленого пояса Магнитогорска. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу создать "зеленые пояса" вокруг всех промышленных городов области.