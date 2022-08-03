Готовность Свердловской области к отопительному сезону составляет 75%

На сегодняшний день коммунальщики Среднего Урала выполнили план по подготовке к отопительному сезону на 75%.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, заменено 170 километров ветхих тепловых сетей, 86 километров водопроводных, почти 20 километров канализационных и 268 километров электрических сетей.

Как уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в муниципальных образованиях сформированы запасы угля – 39,2 тысячи тонн (93% от плана). Также заготовлены запасы жидкого топлива – 1,25 тысячи тонн (118,4% от плана) и другого твердого топлива (дрова, щепа) – 58 тысяч кубометров, что составляет 103,4% от плана.

Подготовка свердловских муниципалитетов к зиме должна быть полностью завершена до 15 сентября.