03 Августа 2022
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Общество Свердловская область
котельная, ТеплоРесурс (2019) | Фото:Накануне.RU

Готовность Свердловской области к отопительному сезону составляет 75%

На сегодняшний день коммунальщики Среднего Урала выполнили план по подготовке к отопительному сезону на 75%.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, заменено 170 километров ветхих тепловых сетей, 86 километров водопроводных, почти 20 километров канализационных и 268 километров электрических сетей.

Как уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в муниципальных образованиях сформированы запасы угля – 39,2 тысячи тонн (93% от плана). Также заготовлены запасы жидкого топлива – 1,25 тысячи тонн (118,4% от плана) и другого твердого топлива (дрова, щепа) – 58 тысяч кубометров, что составляет 103,4% от плана.

Подготовка свердловских муниципалитетов к зиме должна быть полностью завершена до 15 сентября.

Теги: отопительный сезон, сети, Свердловская область



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