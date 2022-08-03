ВС России уничтожили базу с польским оружием под Львовом

ВС РФ уничтожили базу хранения поступивших из Польши вооружений и боеприпасов иностранного производства в Львовской области, сообщает Минобороны России.

База располагалась возле деревни Радехов. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования и большой дальности.

Кроме того, в результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке уничтожено более 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники.

Напомним, 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении на Украине шести пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS. В Пентагоне эти заявлени назвали ложью.