В Екатеринбурге задержан пермяк, привезший "в качестве сувенира из Украины" гранаты и ножи

В Екатеринбурге задержан житель Перми, который привез несколько боевых гранат и ножей "в качестве сувенира из Украины".

Как сообщает Telegram-канал Baza, утром 2 августа на железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники просвечивали багаж пассажиров и обнаружили сумки, в которых лежали гранаты с запалами и пять ножей. Владельцем сумок оказался 53-летний пермяк. Прибывший на вокзал сапер Росгвардии нашел гранаты, спрятанные в термосе со сгущенкой.

По данным канала, сам мужчина пояснил, что с мая по конец июля "участвовал в спецоперации" под Харьковом, а оружие решил привезти домой на память как "сувениры". Экспертиза подтвердила, что гранаты из багажа боевые и представляют реальную опасность.

Против владельца арсенала возбудили уголовное дело, теперь ему грозит от 6 до 10 лет колонии.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО. В ведомстве воздержались от комментариев.