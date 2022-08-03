03 Августа 2022
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В Серове в суд направлено уголовное дело о хулиганстве с применением учебной гранаты (2020) | Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге задержан пермяк, привезший "в качестве сувенира из Украины" гранаты и ножи

В Екатеринбурге задержан житель Перми, который привез несколько боевых гранат и ножей "в качестве сувенира из Украины".

Как сообщает Telegram-канал Baza, утром 2 августа на железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники просвечивали багаж пассажиров и обнаружили сумки, в которых лежали гранаты с запалами и пять ножей. Владельцем сумок оказался 53-летний пермяк. Прибывший на вокзал сапер Росгвардии нашел гранаты, спрятанные в термосе со сгущенкой.

По данным канала, сам мужчина пояснил, что с мая по конец июля "участвовал в спецоперации" под Харьковом, а оружие решил привезти домой на память как "сувениры". Экспертиза подтвердила, что гранаты из багажа боевые и представляют реальную опасность.

Против владельца арсенала возбудили уголовное дело, теперь ему грозит от 6 до 10 лет колонии.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО. В ведомстве воздержались от комментариев.

Теги: гранаты, ножи, вокзал, Екатеринбург



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