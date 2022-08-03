03 Августа 2022
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Экономика В России Украина
Коллаж, газ, газопровод, рубли (2022) | Фото: Накануне.RU

Песков – про транзит газа через Украину: "Агрессор агрессором, а деньги принимают и оплата проходит"

Несмотря на военные действия, Россия продолжает поставлять газ в Европу транзитом через Украину, и Киев берет за это деньги и обеспечивает транзит.

"Мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. Агрессор агрессором, а деньги [украинцы] принимают и оплата проходит", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопросов с работой газопровода, действительно, за полгода практически не было.

Песков напомнил, что "Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, российские условия Киеву известны".

"Россия была и остаётся готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём на своих условиях. И здесь просто уместно ещё раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины", - отметил представитель Кремля.

Теги: дмитрий песков, газ, украина, транзит



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