03 Августа 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Мужчина напал на сестру Алены Водонаевой (2022) | Фото: t.me/Avodonaeva | Алена Водонаева

В Тюмени неадекватный мужчина разгромил магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой

В Тюмени мужчина с топором напал на посетителей продуктового магазина, среди которых оказалась сестра известной уроженки Тюмени, экс-участницы "Дома-2" и ведущей различных телешоу Алены Водонаевой Анастасия.

Инцидент произошел накануне.

Девушка рассказала, что на посетителей магазина напал неадекватный мужчина с топором. Он разбил стоящие рядом автомобили, прилавки, двери. Находящиеся в магазине посетители спаслись, пострадавших нет.

"Бежали врассыпную, в разные стороны, через запасной выход", - сообщила Анастасия, опубликовав фотографии из магазина.

Мужчина напал на сестру Алены Водонаевой(2022)|Фото: t.me/Avodonaeva | Алена Водонаева

Нападавшего обезвредил клиент магазина, у которого в машине была монтировка. По словам Анастасии, полиция приехала спустя 30 минут.

Алена Водонаева была возмущена действиями полиции.

"Тюмень. Сегодня днем. 102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?" — написала телеведущая в телеграм-канале, сопроводив сообщение фотографиями с места происшествия и скринами переписки с сестрой.

Теги: мужчина, нападение, магазин, Алена Водонаева, сестра



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