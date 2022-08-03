В Тюмени неадекватный мужчина разгромил магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой
В Тюмени мужчина с топором напал на посетителей продуктового магазина, среди которых оказалась сестра известной уроженки Тюмени, экс-участницы "Дома-2" и ведущей различных телешоу Алены Водонаевой Анастасия.
Инцидент произошел накануне.
Девушка рассказала, что на посетителей магазина напал неадекватный мужчина с топором. Он разбил стоящие рядом автомобили, прилавки, двери. Находящиеся в магазине посетители спаслись, пострадавших нет.
"Бежали врассыпную, в разные стороны, через запасной выход", - сообщила Анастасия, опубликовав фотографии из магазина.
Нападавшего обезвредил клиент магазина, у которого в машине была монтировка. По словам Анастасии, полиция приехала спустя 30 минут.
Алена Водонаева была возмущена действиями полиции.
"Тюмень. Сегодня днем. 102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?" — написала телеведущая в телеграм-канале, сопроводив сообщение фотографиями с места происшествия и скринами переписки с сестрой.