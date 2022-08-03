03 Августа 2022
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Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили не сажать за VPN, а делать его использование бессмысленным

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался о том, стоит ли сажать в тюрьму за использование VPN.

Предложение привлекать к уголовной ответственности родителей за пользование их детьми VPN не имеет перспективы, написал Хинштейн в своём Telegram-канале, предположив, что его коллега по Госдуме Мария Бутина "высказала эту идею в пылу дискуссии, поддавшись эмоциям".

"Позиция комитета Госдумы по информполитике однозначна: использование VPN – не преступление. Хотя и большая проблема. В первую очередь, для самих пользователей, которые рискуют безопасностью и сохранностью своих данных. Однако бороться надо не с последствиями, а с причинами. Не преследовать пользователей деструктивных IT-сервисов, а работать над их недоступностью", - написал Хинштейн.

Ранее о ситуации высказался сенатор Андрей Клишас.

"Ответственности за использование VPN нет, и её введение не обсуждается", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

Напомним, "единоросс" Мария Бутина предложила сажать родителей "неправильно воспитанных детей". Под неправильным воспитанием она подразумевает нелюбовь к чтению книг и пользование VPN. Полемика по поводу воспитания детей у депутата Госдумы вышла в программе Владимира Соловьёва. Впрочем, для прояснения ситуации можно обратиться к доступной в сети записи диалога. Из него становится понятно: "сажать за использование VPN" Бутина не призывала – она предложила сажать родителей за неправильное воспитание.

Теги: Александр Хинштейн, Госдума, VPN



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Ранее 03.08.2022 12:42 Мск В Совфеде высказались о "посадках" за VPN
Ранее 03.08.2022 12:30 Мск Мария Бутина предложила сажать родителей "плохо воспитанных детей"


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