Суд перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки"

Ректору Шанинки Сергею Зуеву заменили содержание в СИЗО на домашний арест. Решение принял Тверской суд Москвы, сообщает РИА Новости.

До 21 октября он пробудет в своей квартире с запретом на любые контакты с внешним миром, кроме близких родственников.

Сообщалось, что ректор признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также погасил ущерб и дал показания на новых соучастников.

Ранее сегодня ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде. Напомним, оба обвиняемых проходят по одному делу с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.