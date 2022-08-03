Бывший футболист "Урала" стал главным фаворитом гонки бомбардиров РПЛ

Российский футбольный чемпионат постепенно «разгоняется», и помимо главной интриги – битвы за золото Премьер-лиги, существует немало других важных вопросов, ответы на которые должен дать новый сезон.

Среди таких вопросов и судьба приза лучшему бомбардиру очередного чемпионата России – «золотой бутсы». Кто же из мастеров атаки в составах участников сезона окажется самым успешным и «наколотит» наибольшее количество мячей?

Своими соображениями на этот счет успели поделиться и эксперты беттинг-сферы, в частности – аналитики компании Мелбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол. Если загрузить новую версию приложения БК Мелбет на Андроид, то в его удобном меню можно без труда отыскать «роспись» на лучшего бомбардира РПЛ сезона 2022/23. И согласно котировкам самые высокие шансы на приз в данный момент у нападающего московского «Динамо» Федора Смолова, которому отдают более 34% шансов на успех.

Это на порядок более высокий показатель, чем у ближайших конкурентов форварда. Для сравнения, идущему вторым в рейтинге потенциальных претендентов на «золотую бутсу» Николаю Комличенко из «Ростова» оставляют лишь 15% шансов, равно как и расположившемуся на третьей строчке новичку питерского «Зенита» Маттео Касьерре.

Стоит отметить, что Смолов получил такую поддержку от беттинг-аналитиков не просто так – он уже один из лидеров гонки бомбардиров РПЛ в новом сезоне. Как сообщает портал BetON, на счету Федора 4 забитых мяча в 3-х стартовых турах. Столько же у Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», однако его перспективы забивать в том же темпе, что и на старте сезона, видятся экспертам менее радужными.

Еще три игрока делят в данный момент 3-5 места в таблице самых результативных игроков сезона, отличившись тремя голами в стартовых матчах. Это Николай Комличенко из «Ростова», Квинси Промес из московского «Спартака» и сенсационный дебютант Премьер-лиги Владимир Сычевой из «Оренбурга», умудрившийся забить три гола за один тайм в матче с «Уралом» (3:0).

К слову, об «Урале». Не стоит забывать, что нынешний фаворит гонки бомбардиров сезона РПЛ 2022/23 годов Федор Смолов именно в команде из Екатеринбурга начал свой процесс «воскрешения» после не самых успешных периодов карьеры в голландском «Фейенорде» и махачкалинском «Анжи». За «Урал» Смолов провел 22 матча в сезоне 2014/15, забил в них 8 мячей и уже после этого отправился в «Краснодар», где стал одним из самых заметных бомбардиров в истории российского чемпионата.

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