Шесть истребителей F-15 взлетели с американской базы на Окинаве

Шесть истребителей F-15 вылетели с американской базы на Окинаве в южном направлении. Их сопровождают три топливозаправщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское ТВ.

Напомним, в эти минуты спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завершает свой скандальный визит на Тайвань. Американская делегация находится в аэропорту Суншань и готовится покинуть Тайбэй.

Вокруг острова сейчас идут военные учения Народно-освободительной армии Китая со стрельбами. Власти КНР ранее предупредили гражданские авиакомпании о нежелательности нахождения их самолетов в зоне проведения учений (то есть вокруг Тайваня).