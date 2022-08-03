Мэр Даугавпилса отказался менять "русские" названия улиц

03 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР
Лиепая, Латвия (2017) | Фото: venividi.ru

Мэр Даугавпилса отказался менять "русские" названия улиц

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ответил отказом на предложение переименовать улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией.
Читайте также:

Переименовать улицы по примеру Риги призвал бывший член правительства Дидзис Шенбегс. Но Элксниньш это не одобрил.

"На это нет ни желания, ни свободных средств... Переименование улиц в Даугавпилсе уже происходило в 90-х годах. Не вижу оснований снова поднимать этот вопрос. Экономики страны и городов должны развиваться для создания новых улиц, а не заниматься рисованием названий "по верху", - написал он.

В мае, как раз на фоне истерии латвийских властей в связи с Днем Победы, мэр заявил, что до тех пор, пока он возглавляет город, никаких советских памятников сносить в нем не будут. Элксниньш сказал, что его тревожит то, что происходит в Риге. Многие политики предпочитают разрушенные мемориалы, а не новые производства. Хотят разрушать, а не созидать. А мемориал освободителям в Риге адресован всем, кто воевал против фашизма. И к памятникам нужно относиться с уважением.

Интересно, что Элксниньшу всего 39 лет. Он уже третий раз возглавляет Даугавпилс. Первый раз - всего два месяца в 2017 году, второй - в 2019-2020 гг.

Теги: Латвия, переименование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети