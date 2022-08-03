Мэр Даугавпилса отказался менять "русские" названия улиц

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ответил отказом на предложение переименовать улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией.

Переименовать улицы по примеру Риги призвал бывший член правительства Дидзис Шенбегс. Но Элксниньш это не одобрил.

"На это нет ни желания, ни свободных средств... Переименование улиц в Даугавпилсе уже происходило в 90-х годах. Не вижу оснований снова поднимать этот вопрос. Экономики страны и городов должны развиваться для создания новых улиц, а не заниматься рисованием названий "по верху", - написал он.

В мае, как раз на фоне истерии латвийских властей в связи с Днем Победы, мэр заявил, что до тех пор, пока он возглавляет город, никаких советских памятников сносить в нем не будут. Элксниньш сказал, что его тревожит то, что происходит в Риге. Многие политики предпочитают разрушенные мемориалы, а не новые производства. Хотят разрушать, а не созидать. А мемориал освободителям в Риге адресован всем, кто воевал против фашизма. И к памятникам нужно относиться с уважением.

Интересно, что Элксниньшу всего 39 лет. Он уже третий раз возглавляет Даугавпилс. Первый раз - всего два месяца в 2017 году, второй - в 2019-2020 гг.