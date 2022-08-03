03 Августа 2022
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Политика Свердловская область
ройзман евгений вадимович глава екатеринбурга (2014) | Фото: Накануне.ru

Ройзман не смог обжаловать штраф в 85 тысяч рублей

В среду Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, 27 мая этого года Октябрьский районный суд уральской столицы признал Ройзмана виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Экс-мэру назначили штраф в размере 85 тысяч рублей.

Однако бывший градоначальник не согласился с таким вердиктом и его юрист подал апелляцию. Сегодня, проверив материалы дела и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление райсуда без изменений.

Напомним, ранее Евгений Ройзман пытался обжаловать штрафы, назначенные ему за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако каждый раз облсуд отклонял апелляции.

Теги: Ройзман, штраф, юрист, облсуд



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