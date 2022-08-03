03 Августа 2022
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Общество В России
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В Совфеде высказались о "посадках" за VPN

Сенатор Андрей Клишас высказался о возможных "посадках" за использование VPN.

"Ответственности за использование VPN нет, и её введение не обсуждается", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее 33-летняя "единоросс" Мария Бутина предложила сажать родителей "неправильно воспитанных детей". Под неправильным воспитанием она подразумевает нелюбовь к чтению книг и пользование VPN. Полемика по поводу воспитания детей у депутата Госдумы вышла в программе Владимира Соловьёва, который оказался более либеральным в отношении YouTube, чем Бутина: телеведущий предложил сначала создать нормальную альтернативу американскому хостингу, а потом уж запрещать его в России. Бутина же считает, что россияне без YouTube переживут, например, начнут читать книги.

Вокруг высказывания Бутиной поднялся шум в СМИ и соцсетях, поэтому она заявила, что её слова "выдрали из контекста". В своем Telegram-канале она написала: "Информационный вброс моих слов про VPN, выдранных из контекста полемики с Соловьёвым, аки утренний опохмел информационного поля после вчерашней дискотеки, разгоряченной шотами Б-52 самолёта Пелоси на Тайвань".

Впрочем, для прояснения ситуации можно обратиться к доступной в сети записи диалога. Из него становится понятно: "сажать за использование VPN" Бутина не призывала – она предложила сажать родителей за неправильное воспитание.

Теги: Мария Бутина, Андрей Клишас, сенатор, VPN



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2022 12:30 Мск Мария Бутина предложила сажать родителей "плохо воспитанных детей"


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