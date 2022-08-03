Пелоси улетает с Тайваня под учебную стрельбу китайской армии

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завершает свой скандальный визит на Тайвань, чуть не вылившийся в конфликт между ядерными державами. Американская делегация в эти минуты находится в аэропорту Суншань и готовится покинуть Тайбэй.

Между тем, вокруг острова сейчас идут военные учения Народно-освободительной армии Китая со стрельбами, начавшиеся на два дня раньше запланированного из-за провокационного визита Пелоси. Власти КНР ранее предупредили гражданские авиакомпании о нежелательности нахождения их самолетов в зоне проведения учений (то есть вокруг Тайваня).