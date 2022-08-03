03 Августа 2022
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Политика За рубежом
Тайвань приветствует Нэнси Пелоси. (2022) | Фото: соцсети

Пелоси улетает с Тайваня под учебную стрельбу китайской армии

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завершает свой скандальный визит на Тайвань, чуть не вылившийся в конфликт между ядерными державами. Американская делегация в эти минуты находится в аэропорту Суншань и готовится покинуть Тайбэй.

Между тем, вокруг острова сейчас идут военные учения Народно-освободительной армии Китая со стрельбами, начавшиеся на два дня раньше запланированного из-за провокационного визита Пелоси. Власти КНР ранее предупредили гражданские авиакомпании о нежелательности нахождения их самолетов в зоне проведения учений (то есть вокруг Тайваня).

Учения НОАК вокруг Тайваня.(2022)|Фото: Синьхуа

Коллаж, карта Тайваня и Китая(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: нэнси пелоси, тайвань, кнр, военные учения



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